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18.06.2020 11:50
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В Росздравнадзоре назвали число погибших от коронавируса медиков. Их оказалось больше, чем в «Списке памяти»

Глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения сообщила, что с начала пандемии в России умерло около 500 медработников.

«Более полумиллиона человек в России реально заболевших, к сожалению, более 7,5 тысяч человек на сегодняшний день погибли, 489 — это медицинские работники. То есть почти 500 человек наших с вами коллег мы, к сожалению, потеряли», — цитирует 18 июня заявление главы Росздравнадзора Аллы Самойловой RT.

В «Списке памяти» https://sites.google.com/view/covid-memory/home, созданном российскими врачами, на момент написания материала было 444 фамилии погибших от COVID-19 медработников.

Общее число летальных исходов от коронавируса в России достигло 7660 человек.

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