Петербургская бизнесвумен получила срок из-за колье BVLGARI за 3 млн рублей

Дорогое ювелирное украшение подвело предпринимательницу из Петербурга. Садагюль Бабаева, генеральный директор торговой компании «ШОК», не стала декларировать его и просто прикрыла платком перед сотрудником таможенного контроля.



Как сообщает 19 июня объединённая пресс-служба судов Петербурга, Московский райсуд признал бизнесвумен виновной в контрабанде и приговорил её к 3 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.



Суд установил, что Бабаева прилетела из Баку в Петербург 21 декабря 2019 года. Для прохождения таможенного контроля она выбрала «зелёный» коридор. Однако в ходе досмотра под шейным платком у неё нашлось колье BVLGARI, ввезённое для личных целей. Таможня оценила стоимость украшения в 3 163 578,08 рубля.

