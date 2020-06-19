Петербургская бизнесвумен получила срок из-за колье BVLGARI за 3 млн рублей
Дорогое ювелирное украшение подвело предпринимательницу из Петербурга. Садагюль Бабаева, генеральный директор торговой компании «ШОК», не стала декларировать его и просто прикрыла платком перед сотрудником таможенного контроля.
Как сообщает 19 июня объединённая пресс-служба судов Петербурга, Московский райсуд признал бизнесвумен виновной в контрабанде и приговорил её к 3 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
Суд установил, что Бабаева прилетела из Баку в Петербург 21 декабря 2019 года. Для прохождения таможенного контроля она выбрала «зелёный» коридор. Однако в ходе досмотра под шейным платком у неё нашлось колье BVLGARI, ввезённое для личных целей. Таможня оценила стоимость украшения в 3 163 578,08 рубля.
«Таким образом, 21.12.2019 около 19 часов 35 минут Бабаева совершила незаконное перемещение через таможенную границу ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере, путем их сокрытия от таможенного контроля и не декларирования», — подвели итог в пресс-службе, добавив, что подсудимая свою вину полностью признала.
С 24 ноября 2018 года изделия из драгоценных металлов отнесены к стратегически важным товарам и ресурсам, и незаконное перемещение таких товаров стоимостью свыше одного миллиона рублей влечет уголовную ответственность.