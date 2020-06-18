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18.06.2020 13:45
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Потный четверг. В самый жаркий день недели в дом на Ветеранов вернулось отопление.

Пока уличная жара в Петербурге только движется к пику, домашнюю обстановку уже подогрели батареи. Самый жаркий день недели квартиранты не могут пересидеть дома.

На жару «Фонтанке» пожаловалась 79-летняя собственница квартиры в первом корпусе 78-го дома на проспекте Ветеранов. Горячие батареи пенсионерка обнаружила с утра. К полудню у неё дома стало жарче, чем на улице. Термометр показал 32 градуса, в то время как за окном температура ещё только стремилась к отметке в 30 градусов. Горожанка прикладывает к батареям мокрые лоскуты ткани в надежде хоть немного охладить воздух.

В компании «Теплосеть Петербурга» заявили, что не имеют отношение к горячим батареям. В здании идет промывка домовой системы, проводит ее организация, обслуживающая дом. Процесс займет несколько часов, затем батареи снова остынут.

Сегодня в Петербурге ожидается 30-градусная жара.

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Комментарии (2)

f0ntan
В квартплате за июнь будет сумма за отопление?
Tattiana
Ох, не учила бабушка физику... Надо не мокрыми полотенцами закрывать (влажность повышать), а тёплыми одеялами (изолировать).
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