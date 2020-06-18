Потный четверг. В самый жаркий день недели в дом на Ветеранов вернулось отопление.

Пока уличная жара в Петербурге только движется к пику, домашнюю обстановку уже подогрели батареи. Самый жаркий день недели квартиранты не могут пересидеть дома.

На жару «Фонтанке» пожаловалась 79-летняя собственница квартиры в первом корпусе 78-го дома на проспекте Ветеранов. Горячие батареи пенсионерка обнаружила с утра. К полудню у неё дома стало жарче, чем на улице. Термометр показал 32 градуса, в то время как за окном температура ещё только стремилась к отметке в 30 градусов. Горожанка прикладывает к батареям мокрые лоскуты ткани в надежде хоть немного охладить воздух.