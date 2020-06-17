Вечерний забег лося заснял на камеру автомобилист в Колпинском районе Петербурга. Видеозапись 17 июня он разместил в группе «Пушкин — Царское Село | Павловск» во «ВКонтакте».
Судя по опубликованным кадрам, испуганное дикое животное передвигалось вдоль дороги, параллельно потоку машин. В какой-то момент оно выбежало на проезжую часть, после чего скрылось в придорожных зарослях.
Под видеозаписью один из участников группы напомнил, что совсем недавно в окрестностях города и области началась миграция лосей. Зачастую они сбиваются с пути и выходят к людям. В связи с этим комментатор призвал автомобилистов проявлять внимательность и следить за дорогой.
Это уже не первый выход диких животных на трассы за последние недели. В прошлый четверг с лосем столкнулась «Хёндэ Элантра», в начале этой недели — «Лада Веста», а минувшей ночью — «Дэу Матиз». В общей сложности в авариях пострадали семь человек.