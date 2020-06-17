FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +30
69.48р78.38р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
17.06.2020 22:22
1
Печать

В Колпино лось устроил забег наравне с автомобилистами

Вечерний забег лося заснял на камеру автомобилист в Колпинском районе Петербурга. Видеозапись 17 июня он разместил в группе «Пушкин — Царское Село | Павловск» во «ВКонтакте».

Судя по опубликованным кадрам, испуганное дикое животное передвигалось вдоль дороги, параллельно потоку машин. В какой-то момент оно выбежало на проезжую часть, после чего скрылось в придорожных зарослях.

Под видеозаписью один из участников группы напомнил, что совсем недавно в окрестностях города и области началась миграция лосей. Зачастую они сбиваются с пути и выходят к людям. В связи с этим комментатор призвал автомобилистов проявлять внимательность и следить за дорогой.

Это уже не первый выход диких животных на трассы за последние недели. В прошлый четверг с лосем столкнулась «Хёндэ Элантра», в начале этой недели — «Лада Веста», а минувшей ночью — «Дэу Матиз». В общей сложности в авариях пострадали семь человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Иванов Ив Ив
галопом, рысью и кто их там этому учит?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний