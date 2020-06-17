Ученый совет «Лесопилки» жалуется министру на ректора. Совет завтра попытаются переизбрать в Zoom

С текстом письма «Фонтанку» 17 июня ознакомили его авторы, собрать удалось подписи 24 из 47 членов. Преподаватели сообщают, что 26 мая ректор Юрий Беленький на видеоконференции в Zoom озвучил решение о проведении еще одной внеочередной конференции по досрочным выборам ученого совета СПбГЛТУ. Решение это они считают незаконным и нелегитимным по ряду обстоятельств: в частности, этот вопрос не был включен в повестку. Кроме того, нет самого положения о возможности проведении заседания ученого совета на платформе Zoom, регламента, а у его членов нет личной квалифицированной электронной подписи.

Члены ученого совета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова» направили письмо министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. На 18 июня назначена конференция, где совет будут переизбирать.

«Полномочия действующего Ученого совета СПбГЛТУ заканчиваются 26 мая 2021 г., — говорится в письме. — Таким образом, оснований для досрочного переизбрания Ученого совета нет. Обращаемся к Вам как Министру науки и высшего образования РФ, учредителю Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета им. С.М. Кирова, с просьбой срочно вмешаться и отменить незаконное и нелегитимное голосование о проведении внеочередной конференции работников и обучающихся СПбГЛТУ 18 июня 2020 года по выборам нового состава Ученого совета».

«Фонтанка» связалась с ректором СПбГЛТУ Юрием Беленьким. Он подтвердил, что на 18 июня назначено переизбрание ученого совета. Одновременно, по его словам, будет обсуждаться положение, которое позволяет совету работать дистанционно.

Напомним, напряжение между ректором и ученым советом СПбГЛТУ вышло в публичную плоскость прошлой осенью. Тогда стало известно о проекте объединения вуза с Университетом промышленных технологий и дизайна. Это маневр в самом СПбГЛТУ связывали с проверкой Минобрнауки, которая обнаружила многочисленные финансовые нарушения, и с предстоящим окончанием срока полномочий ректора. За самостоятельность «лесопилки» вступились многие организации, ее отстаивали в РАН и Госдуме. Сам Смольный утверждал, что у него на университет другие планы — создание научно-образовательного центра. В итоге в ходе скандального заседания ученый совет отказался голосовать по вопросу за объединение.