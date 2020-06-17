Работа над ошибками. Смольный озвучил план пост-ковидного восстановления экономики

Пандемия коронавируса выявила ряд проблемных мест в экономике Петербурга, но даст и «окно возможностей» для более интенсивных перемен. Такое мнение высказал 17 июня вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, выступая на заседании совета «Открытый город».

«Есть высказывание: «изменения в компании начинаются, когда смерть стучится в окно. Я боюсь, что ковид уже постучался и надо быстро и энергично меняться», — сказал он.

По его словам, «работа над ошибками», в частности, необходима в сфере здравоохранения, которая излишне забюрократизирована, недостаточно мобильна и технологична. «Подвиг одних — это плата за ошибки других», — заявил он. Также придется подумать о том, как перестроить систему образования. Дистанционное обучение, по его словам, лишает детей мотивации, лишает физической активности и снижает контроль за качеством обучения.