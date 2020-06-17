Работа над ошибками. Смольный озвучил план пост-ковидного восстановления экономики
Пандемия коронавируса выявила ряд проблемных мест в экономике Петербурга, но даст и «окно возможностей» для более интенсивных перемен. Такое мнение высказал 17 июня вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, выступая на заседании совета «Открытый город».
«Есть высказывание: «изменения в компании начинаются, когда смерть стучится в окно. Я боюсь, что ковид уже постучался и надо быстро и энергично меняться», — сказал он.
По его словам, «работа над ошибками», в частности, необходима в сфере здравоохранения, которая излишне забюрократизирована, недостаточно мобильна и технологична. «Подвиг одних — это плата за ошибки других», — заявил он. Также придется подумать о том, как перестроить систему образования. Дистанционное обучение, по его словам, лишает детей мотивации, лишает физической активности и снижает контроль за качеством обучения.
Городу необходимо выработать новые стандарты городской среды с учетом пост-вирусных реалий. «Если строить улучшенные современные бараки, мы получим приток охранников супермаркетов и сотрудников клининговых компаний», — считает вице-губернатор. А вот высококвалифицированные специалисты в небезопасный город не поедут. Сейчас Смольный готовит три пилотных проекта: «Здоровый квартал» (Почта России), «Здоровый парк» (Приморский парк Победы), «Безопасный кампус» (Политех). «Надо подготовиться ко второй волне — будет не будет, надо подготовиться к худшему», — пояснил Евгений Елин.
Наконец, Петербург должен воспользоваться тем, что россияне не могут поехать за границу, и привлечь туристов. Но отрасль нужно перестраивать. «Это не старый туризм, это не женщины, которые стоят на углу и говорят «уважаемые ленинградцы и гости города, приглашаем вас», это совершенно другая отрасль, которая должна только появиться — с минимальными транзакционными издержками, уберизацей и иными транспортно-логистическими услугами», — подчеркнул он.