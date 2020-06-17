Два велосипедиста в Петербурге не стали спешиваться и были сбиты. Один вообще рванул почти на красный
О двух ДТП с велосипедистами в Петербурге 17 июня сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Зачастую водители двухколёсных транспортных средств сами оказываются виноваты в том, что получили травмы.
ДТП на Московском проспекте зафиксировал видеорегистратор автомобилиста. Доставщик еды в жёлтой одежде торопился успеть оказаться на другой стороне проспекта, хоть и понимал, наверное, что не успевает на зелёный свет. «Чтобы проскочить, разогнался на велосипеде побыстрее. Три ряда он успел проехать, но был сбит в четвёртом», — комментирует очевидец.
На улице Маршала Говорова велосипедист, согласно формулировке очевидца, тоже переезжал улицу. Он попал под автомобиль, поворачивающий направо с улицы Трефолева. После удара он сам встал на ноги.