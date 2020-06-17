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17.06.2020 17:46
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Два велосипедиста в Петербурге не стали спешиваться и были сбиты. Один вообще рванул почти на красный

О двух ДТП с велосипедистами в Петербурге 17 июня сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Зачастую водители двухколёсных транспортных средств сами оказываются виноваты в том, что получили травмы.

ДТП на Московском проспекте зафиксировал видеорегистратор автомобилиста. Доставщик еды в жёлтой одежде торопился успеть оказаться на другой стороне проспекта, хоть и понимал, наверное, что не успевает на зелёный свет. «Чтобы проскочить, разогнался на велосипеде побыстрее. Три ряда он успел проехать, но был сбит в четвёртом», — комментирует очевидец.

На улице Маршала Говорова велосипедист, согласно формулировке очевидца, тоже переезжал улицу. Он попал под автомобиль, поворачивающий направо с улицы Трефолева. После удара он сам встал на ноги.

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Комментарии (3)

муматор
первое видео приятно посмотреть. Жаль только, что сначала водилу помурыжат, а вот потом велопедик будет платить.
Avs7153
Жрачка от Лэнда покрыла жрачку от Тындекса как бык корову!
alex1986
Этот яндекс, работал в онлайне - молодец, но как пошёл в офф, один геморрой. Что такси, что еда - одна х... херня. Вот посмотрел сводки новостей, тот же таксовичков не мелькает и их машины в дтп крайне реже попадают, да услуга дороже, но садиться в яд - смертельная история.
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