О двух ДТП с велосипедистами в Петербурге 17 июня сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Зачастую водители двухколёсных транспортных средств сами оказываются виноваты в том, что получили травмы.



ДТП на Московском проспекте зафиксировал видеорегистратор автомобилиста. Доставщик еды в жёлтой одежде торопился успеть оказаться на другой стороне проспекта, хоть и понимал, наверное, что не успевает на зелёный свет. «Чтобы проскочить, разогнался на велосипеде побыстрее. Три ряда он успел проехать, но был сбит в четвёртом», — комментирует очевидец.

