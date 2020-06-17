«Саду на Неве» отказали в праве стать ЗНОПом во второй инстанции. Истцов на заседание не приглашали

Второй апелляционный суд общей юрисдикции отказался признать недействующим закон, по которому территорию «Сада на Неве» на Смольной набережной, где планируется построить здание Верховного суда, исключили из официального перечня скверов. Об этом 17 июня «Фонтанке» сообщили истцы — представители движения «Центральный район за комфортную среду обитания». Они заявили, что не получали уведомления о предстоящем судебном заседании и узнали о нем случайно.

Речь идет о деле по объединенным искам о признании незаконным исключения 2,85 га на Смольной набережной из списка зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). В ноябре исковые заявления в городской суд подали депутат Заксобрания Борис Вишневский и его муниципальные депутаты по округу «Смольнинское» от «Яблока» Екатерина Кузнецова и Дмитрий Балтруков, а также активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Андрей Бойцев, Ярослав Костров и народный избранник того же округа от этого движения Марина Шпринг. Позже в суд поступил аналогичный иск от других активистов. Ответчиком по делу являются парламент и губернатор города. В январе суд отказался встать на сторону истцов, после чего те обратились в апелляционную инстанцию.