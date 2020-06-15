«Молиться в этом саркофаге не очень хочется». Андрей Кураев дал свою оценку новому храму Минобороны
Памятник путинской эпохи, проект «Советский Союз 2.0», Московское метро, вынесенное на поверхность земли. В таких словах оценил архитектурный облик протодиакон Андрей Кураев.
Свое мнение он высказал в беседе с журналистами издания Znak.com, опубликовано интервью было 15 июня. Он отметил, что в целом приветствует «попытку выхода за рамки церковно-архитектурного канона», которая присуща архитектору Дмитрию Смирнову (автор проекта Главного храма Минобороны, Патриаршего собора в честь Воскресения Христова). «Храм полностью соответствует своему назначению. Это памятник путинской эпохи, проект «Советский Союз 2.0». Московское метро, вынесенное на поверхность земли», - поделился протодиакон и добавил, что в облик здания оставляет «ощущение китча».
«Это памятник эпохи, а эпоха у нас тоже не очень-то светлая. Так что идеальное соответствие стиля и эпохи. В чем живем, то и получили», - заметил Кураев.
Оценил он и внутреннее убранство. По его мнению, нарушен «очень важный принцип храмового искусства» - служить, а не привлекать к себе внимания, отвлекая от молитвы. В церковном каноне, по его словам, не принято перегружать икону символами и сюжетной линией. «Икона создается как помощь молитве, а не как препятствие к ней. Как в молитве может помочь вознесенный к небу орден Красной Звезды, я не понимаю», - удивляется священнослужитель.
Он также считает, что во время освящения храма присутствующие на службе курсанты в службу «так и не вошли». Наблюдая за процессом, Кураев отметил, что военнослужащие смотрели скорей на министра Шойгу, чем на патриарха, и крестились когда крестился их начальник.
«Более того, никто из них не подошел к причастию. Это позорище! В день освящения огромнейшего храма было всего восемь причастников, и ни один из них не был в форме! Ни генералы не подошли к чаше причастия, ни курсанты, ни солдаты. А только женщины», - возмутился протодиакон.
Он также высказал мнение, что прихожан в храме, скорей всего, не будет. В первую очередь потому что он расположен на полузакрытой территории рядом с полигоном, где никто не живет.
«Я с удовольствием съезжу туда на экскурсию, если будет такая возможность. И очень надеюсь на то, что патриарх не приведет меня туда старшим дьяконом. Почему? Потому что на экскурсию — интересно, а молиться в этом саркофаге не очень хочется», - ответил Кураев на вопрос о том, хотел бы он сам посетить храм.
Собор был построен за два года, открытие было запланировано на 9 мая, в день 75-летия победы. Процесс отсрочил коронавирус, освящение прошло в минувшие выходные. Патриарх Кирилл сам себя назначил настоятелем храма.