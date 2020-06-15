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15.06.2020 21:29
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«Молиться в этом саркофаге не очень хочется». Андрей Кураев дал свою оценку новому храму Минобороны

Памятник путинской эпохи, проект «Советский Союз 2.0», Московское метро, вынесенное на поверхность земли. В таких словах оценил архитектурный облик протодиакон Андрей Кураев.

Свое мнение он высказал в беседе с журналистами издания Znak.com, опубликовано интервью было 15 июня. Он отметил, что в целом приветствует «попытку выхода за рамки церковно-архитектурного канона», которая присуща архитектору Дмитрию Смирнову (автор проекта Главного храма Минобороны, Патриаршего собора в честь Воскресения Христова). «Храм полностью соответствует своему назначению. Это памятник путинской эпохи, проект «Советский Союз 2.0». Московское метро, вынесенное на поверхность земли», - поделился протодиакон и добавил, что в облик здания оставляет «ощущение китча».

«Это памятник эпохи, а эпоха у нас тоже не очень-то светлая. Так что идеальное соответствие стиля и эпохи. В чем живем, то и получили», - заметил Кураев.

Оценил он и внутреннее убранство. По его мнению, нарушен «очень важный принцип храмового искусства» - служить, а не привлекать к себе внимания, отвлекая от молитвы. В церковном каноне, по его словам, не принято перегружать икону символами и сюжетной линией. «Икона создается как помощь молитве, а не как препятствие к ней. Как в молитве может помочь вознесенный к небу орден Красной Звезды, я не понимаю», - удивляется священнослужитель.

Он также считает, что во время освящения храма присутствующие на службе курсанты в службу «так и не вошли». Наблюдая за процессом, Кураев отметил, что военнослужащие смотрели скорей на министра Шойгу, чем на патриарха, и крестились когда крестился их начальник.

«Более того, никто из них не подошел к причастию. Это позорище! В день освящения огромнейшего храма было всего восемь причастников, и ни один из них не был в форме! Ни генералы не подошли к чаше причастия, ни курсанты, ни солдаты. А только женщины», - возмутился протодиакон.

Он также высказал мнение, что прихожан в храме, скорей всего, не будет. В первую очередь потому что он расположен на полузакрытой территории рядом с полигоном, где никто не живет.

«Я с удовольствием съезжу туда на экскурсию, если будет такая возможность. И очень надеюсь на то, что патриарх не приведет меня туда старшим дьяконом. Почему? Потому что на экскурсию — интересно, а молиться в этом саркофаге не очень хочется», - ответил Кураев на вопрос о том, хотел бы он сам посетить храм.

Собор был построен за два года, открытие было запланировано на 9 мая, в день 75-летия победы. Процесс отсрочил коронавирус, освящение прошло в минувшие выходные. Патриарх Кирилл сам себя назначил настоятелем храма.

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Комментарии (3)

killbeachtrash
Прогресс расшвыривания денег на сомнительные проекты на "лицо". В стране оставить куски "трубопроводов", силовиков, силовиков-пенсионеров, а остальным выдать по 100 000 $ и пускай едут куда хотят, они в эту систему государственного управления явно не "вписываются".
Елена Козюкова
Гундяева все мало? теперь и настоятель-не надорвется молиться? А мне храмы не нужны я молюсь дома.
Агроном аэродрома
Сожгут. Явно, сожгут еретика...
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