«Молиться в этом саркофаге не очень хочется». Андрей Кураев дал свою оценку новому храму Минобороны

Свое мнение он высказал в беседе с журналистами издания Znak.com, опубликовано интервью было 15 июня. Он отметил, что в целом приветствует «попытку выхода за рамки церковно-архитектурного канона», которая присуща архитектору Дмитрию Смирнову (автор проекта Главного храма Минобороны, Патриаршего собора в честь Воскресения Христова). «Храм полностью соответствует своему назначению. Это памятник путинской эпохи, проект «Советский Союз 2.0». Московское метро, вынесенное на поверхность земли», - поделился протодиакон и добавил, что в облик здания оставляет «ощущение китча».

«Это памятник эпохи, а эпоха у нас тоже не очень-то светлая. Так что идеальное соответствие стиля и эпохи. В чем живем, то и получили», - заметил Кураев.

Оценил он и внутреннее убранство. По его мнению, нарушен «очень важный принцип храмового искусства» - служить, а не привлекать к себе внимания, отвлекая от молитвы. В церковном каноне, по его словам, не принято перегружать икону символами и сюжетной линией. «Икона создается как помощь молитве, а не как препятствие к ней. Как в молитве может помочь вознесенный к небу орден Красной Звезды, я не понимаю», - удивляется священнослужитель.

Он также считает, что во время освящения храма присутствующие на службе курсанты в службу «так и не вошли». Наблюдая за процессом, Кураев отметил, что военнослужащие смотрели скорей на министра Шойгу, чем на патриарха, и крестились когда крестился их начальник.

«Более того, никто из них не подошел к причастию. Это позорище! В день освящения огромнейшего храма было всего восемь причастников, и ни один из них не был в форме! Ни генералы не подошли к чаше причастия, ни курсанты, ни солдаты. А только женщины», - возмутился протодиакон.