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15.06.2020 20:55
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Китайский профессор: Обнаруженный на рынке в Пекине коронавирус, вероятно, опаснее уханьского

Коронавирус, который был выявлен на оптовом рынке в Пекине, возможно, более заразный, чем тот, что разошёлся по всему миру с рынка морепродуктов в Ухане. Такое мнение высказал профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю, пишет 15 июня РИА Новости.

«В процессе эволюции инфективность вируса может усиливаться, а может ослабевать. Но я считаю, что обнаруженный на рынке "Синьфади" коронавирус SARS-CoV-2 более заразный, чем тот, что был на рынке "Хуанань" в Ухане», - цитирует агентство слова Чжаньцю из интервью газете «Хуаньцю шибао».

Он отметил, что в Ухане эпидемия была зимой, когда вирус распространяется лучше, а в Пекине сейчас очень тепло.И если в Ухане было много инфицированных, не имевших прямых контактов с рынком морепродуктов, то на сегодняшний день в столице Китая все заразившиеся связаны с рынком «Синьфади».

Китаю удалось благодаря накопленному опыту и созданию эффективных защитных механизмов сумел быстро взять эпидемию под контроль. Однако новые вспышки и появление новых штаммов осложняют процесс создания вакцины.

Крупнейший оптовый рынок «Синьфади» в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай был введен режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до II.

Представители правительства Пекина сообщили, что в воскресенье в городе протестировали на коронавирус 76 499 человек, анализы 59 оказались положительными. При этом в утренней статистике в понедельник сообщалось, что в воскресенье в городе было выявлено 42 случая COVID-19, из них 36 – с клиническими проявлениями, в шести случаях болезнь протекала без симптомов. В общей сложности в настоящий момент в больницах города находятся 79 человек с COVID-19, один из них в критическом состоянии, двое – в тяжелом.

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Комментарии (6)

Dmitry-spb
"выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося" Т.е. импортный лосось где-то слопал местную летучую мышь?
261254291
Он появился от брака летучей мыши с летучей рыбой, на погибель человекам!
СтошаGovnazad
Ну как раз, аккурат через две недели и два дня ровно и да нас дойдёт.
"...и всё идёт по плааану!" (с)
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