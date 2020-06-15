Китайский профессор: Обнаруженный на рынке в Пекине коронавирус, вероятно, опаснее уханьского

Коронавирус, который был выявлен на оптовом рынке в Пекине, возможно, более заразный, чем тот, что разошёлся по всему миру с рынка морепродуктов в Ухане. Такое мнение высказал профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю, пишет 15 июня РИА Новости.

«В процессе эволюции инфективность вируса может усиливаться, а может ослабевать. Но я считаю, что обнаруженный на рынке "Синьфади" коронавирус SARS-CoV-2 более заразный, чем тот, что был на рынке "Хуанань" в Ухане», - цитирует агентство слова Чжаньцю из интервью газете «Хуаньцю шибао».