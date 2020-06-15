Китайский профессор: Обнаруженный на рынке в Пекине коронавирус, вероятно, опаснее уханьского
Коронавирус, который был выявлен на оптовом рынке в Пекине, возможно, более заразный, чем тот, что разошёлся по всему миру с рынка морепродуктов в Ухане. Такое мнение высказал профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю, пишет 15 июня РИА Новости.
«В процессе эволюции инфективность вируса может усиливаться, а может ослабевать. Но я считаю, что обнаруженный на рынке "Синьфади" коронавирус SARS-CoV-2 более заразный, чем тот, что был на рынке "Хуанань" в Ухане», - цитирует агентство слова Чжаньцю из интервью газете «Хуаньцю шибао».
Он отметил, что в Ухане эпидемия была зимой, когда вирус распространяется лучше, а в Пекине сейчас очень тепло.И если в Ухане было много инфицированных, не имевших прямых контактов с рынком морепродуктов, то на сегодняшний день в столице Китая все заразившиеся связаны с рынком «Синьфади».
Китаю удалось благодаря накопленному опыту и созданию эффективных защитных механизмов сумел быстро взять эпидемию под контроль. Однако новые вспышки и появление новых штаммов осложняют процесс создания вакцины.
Крупнейший оптовый рынок «Синьфади» в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай был введен режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до II.
Представители правительства Пекина сообщили, что в воскресенье в городе протестировали на коронавирус 76 499 человек, анализы 59 оказались положительными. При этом в утренней статистике в понедельник сообщалось, что в воскресенье в городе было выявлено 42 случая COVID-19, из них 36 – с клиническими проявлениями, в шести случаях болезнь протекала без симптомов. В общей сложности в настоящий момент в больницах города находятся 79 человек с COVID-19, один из них в критическом состоянии, двое – в тяжелом.