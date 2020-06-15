На крупнейшем рынке Пекина новая вспышка COVID-19, очень высок риск распространения вируса

Риск дальнейшего распространения COVID-19 в Пекине очень высок из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке «Синьфади». Эпидемиологическое расследование на рынке выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

Как сообщает 15 июня РИА «Новости», глава пресс-службы правительства китайской столицы Сюй Хэцзянь заявил, что рынок временно закрыли. В районе Фэнтай введён режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь повысили до II. Власти проведут тщательное эпидемиологическое расследование на рынке и в окрестных районах, выявят источник инфекции и протестируют людей в очаге заражения и рядом с ним.