На крупнейшем рынке Пекина новая вспышка COVID-19, очень высок риск распространения вируса
Риск дальнейшего распространения COVID-19 в Пекине очень высок из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке «Синьфади». Эпидемиологическое расследование на рынке выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
Как сообщает 15 июня РИА «Новости», глава пресс-службы правительства китайской столицы Сюй Хэцзянь заявил, что рынок временно закрыли. В районе Фэнтай введён режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь повысили до II. Власти проведут тщательное эпидемиологическое расследование на рынке и в окрестных районах, выявят источник инфекции и протестируют людей в очаге заражения и рядом с ним.
В соседнем с Пекином городе Баодин с населением 11 миллионов человек 15 июня тоже ввели военное положение. Между городами очень активное транспортное сообщение, что требует высокой бдительности.
По данным правительства Пекина, в воскресенье в городе на коронавирус протестировали 76 499 человек, 59 анализов оказались положительными. До 11 июня на протяжении 56 дней в Пекине не было зарегистрированного ни одного локального случая заражения.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19. По последним данным ВОЗ, в мире выявили более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек умерли.