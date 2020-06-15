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15.06.2020 09:37
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На крупнейшем рынке Пекина новая вспышка COVID-19, очень высок риск распространения вируса

Риск дальнейшего распространения COVID-19 в Пекине очень высок из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке «Синьфади». Эпидемиологическое расследование на рынке выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

Как сообщает 15 июня РИА «Новости», глава пресс-службы правительства китайской столицы Сюй Хэцзянь заявил, что рынок временно закрыли. В районе Фэнтай введён режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь повысили до II. Власти проведут тщательное эпидемиологическое расследование на рынке и в окрестных районах, выявят источник инфекции и протестируют людей в очаге заражения и рядом с ним.

В соседнем с Пекином городе Баодин с населением 11 миллионов человек 15 июня тоже ввели военное положение. Между городами очень активное транспортное сообщение, что требует высокой бдительности.

По данным правительства Пекина, в воскресенье в городе на коронавирус протестировали 76 499 человек, 59 анализов оказались положительными. До 11 июня на протяжении 56 дней в Пекине не было зарегистрированного ни одного локального случая заражения.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19. По последним данным ВОЗ, в мире выявили более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек умерли.

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Комментарии (9)

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Michael_5e4cd31840823
"на доске для разделки импортированного лосося" - бред какой :)
Tanghetti
Вторая волна? Меры жёсткие военное положение...
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