В Петербург из Астрахани отправились «Грачонок» и «Буян». Их ждут к июльскому параду

Пять кораблей и катеров Каспийской флотилии отправились из Астраханской области в Кронштадт. Их ждет 25-дневный переход и Главный военно-морской парад.



Об этом 14 июня пишет пресс-служба Южного военного округа. Противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок» и малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М» примут участие в параде, который назначен на 26 июля.



Экипажи ждет 25-дневный переход через Волго-Донской судоходный канал, это путь в 2,5 тысячи километров через 56 шлюзов.



О том, что парад состоится, невзирая на коронавирусные ограничения, в конце мая сообщил министр обороны Сергей Шойгу. В нем примут участие 46 кораблей и подводных лодок, в том числе первый серийный фрегат «Адмирал флота Касатонов», большой десантный корабль «Пётр Моргунов», подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» и два новых гидрографических судна.

