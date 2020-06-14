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14.06.2020 19:15
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В Петербург из Астрахани отправились «Грачонок» и «Буян». Их ждут к июльскому параду

Пять кораблей и катеров Каспийской флотилии отправились из Астраханской области в Кронштадт. Их ждет 25-дневный переход и Главный военно-морской парад.

Об этом 14 июня пишет пресс-служба Южного военного округа. Противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок» и малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М» примут участие в параде, который назначен на 26 июля.

Экипажи ждет 25-дневный переход через Волго-Донской судоходный канал, это путь в 2,5 тысячи километров через 56 шлюзов.

О том, что парад состоится, невзирая на коронавирусные ограничения, в конце мая сообщил министр обороны Сергей Шойгу. В нем примут участие 46 кораблей и подводных лодок, в том числе первый серийный фрегат «Адмирал флота Касатонов», большой десантный корабль «Пётр Моргунов», подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» и два новых гидрографических судна.

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Комментарии (2)

PapaKarLo_
Полная не образованность журналиста в части географии. Фонтанка, до каких пор будете публиковать произведения неучей и двоечников?
261254291
"Экипажи ждет 25-дневный переход через Волго-Донской судоходный канал, это путь в 2,5 тысячи километров через 56 шлюзов.

Из Астрахани, простите куда? На Волго-Донском канале 11 шлюзов и это путь в Азовское и Чёрное моря.
Корабли идут а Севастополь?
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