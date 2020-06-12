Космонавт из Петербурга Иван Вагнер и его коллега поздравили россиян «с главным государственным праздником»
Экипаж МКС-63 поздравил соотечественников с Днем России. Изящно перекидывая друг другу в невесомости микрофон, космонавты записали обращение к тем, кто их ждет на Земле.
«Для каждого из нас Россия — это наша родина, дорогие сердцу места, домашний очаг, близкие люди, — сказал Иван Вагнер. — Именно эти ценности впредь и будут объединять нас, мотивировать к совершению дел и поступков на благо любимой страны».
Космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер (@ivan_mks63) поздравляют всех россиян с праздником — Днем России! 🇷🇺👨🚀#ДеньРоссии #12июня pic.twitter.com/kHLhStrmD1— РОСКОСМОС (@roscosmos) June 12, 2020
Напомним, Ивана Вагнера называют «петербургским» космонавтом: он родился в Североонежске Плесецкого района Архангельской области, однако в Петербурге оканчивал Балтийский государственный технический университет имени
Космонавты пожелали людям на Земле «терпения, успеха, достижения поставленных целей».
«Пусть вас окружает любовь, счастье и мир, — сказали они. — Спокойствие, благополучие и согласие».
Анатолий Иванишин и Иван Вагнер заменили космонавтов Николая Тихонова и Андрея Бабкина, которые были отстранены от полёта по медицинским показаниям. Они отправились с Байконура 9 апреля.