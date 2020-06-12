Экипаж МКС-63 поздравил соотечественников с Днем России. Изящно перекидывая друг другу в невесомости микрофон, космонавты записали обращение к тем, кто их ждет на Земле.



«Для каждого из нас Россия — это наша родина, дорогие сердцу места, домашний очаг, близкие люди, — сказал Иван Вагнер. — Именно эти ценности впредь и будут объединять нас, мотивировать к совершению дел и поступков на благо любимой страны».