Возглавляемая бывшим вице-премьером РФ Шуваловым госкорпорация построит жилье для сотрудников газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге
Бывший первый вице-премьер РФ и председатель госкорпорация ВЭБ.РФ Игорь Шувалов посетил площадку в Усть-Луге, где появится комплекс переработки этансодержащего газа. Об этом 11 июня сообщает 47news.
Как пишет интернет-издание со ссылкой на областное правительство, в ходе осмотра площадки он рассказал о намерении госкорпорации заняться строительством домов для сотрудников будущего комплекса, которое разместится на территории микрорайона №7 в Кингисеппе. Планируется, что к 2022–2023 годам будет построено до 190 тысяч квадратных метров жилья для семей более чем трех тысяч работников, детский сад на 468 мест и школа на 710 мест.
Предполагается, что на первом этапе жилье будет предоставляться в аренду с правом выкупа в собственность. ВЭБ.РФ может предоставить проектное финансирование для строительства, а «Балтийский Химический Комплекс» и «РусХимАльянс» компенсируют сотрудникам арендную плату.
На сайте госкорпорации говорится о кредите с лимитом 111 млрд рублей, который будет направлен на оплату расходов по подготовке предпроектной документации усть-лужского объекта, осуществление авансовых платежей по лицензионным соглашениям и договорам подряда, в том числе за оборудование с длительным циклом изготовления и других расходов, связанных с реализацией проекта.
Комплекс переработки этансодержащего газа в Усть-Луге включает интегрированный комплекс по переработке и сжижению природного газа, а также газохимический комплекс, следует из информации на сайте «Газпрома». Об его строительстве стало известно прошлой осенью, им займется китайская инжиниринговая компания CNCECС. Стоимость проекта оценивается в 900 млрд рублей.
При этом одним из вариантов финансирования может стать привлечение средств граждан с помощью создания фондов коллективных инвестиций.
Напомним, накануне «Газпром» подписал ряд договоров для реализации проекта создания газового гиганта в Кингисеппском районе Ленинградской области.