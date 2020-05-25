Для строительства крупного газохимического комплекса под Петербургом могут привлечь деньги граждан
Одним из вариантов финансирования газохимического комплекса в Усть-Луге (ООО «Русхимальянс») может стать привлечение средств граждан с помощью создания фондов коллективных инвестиций. Об этом 25 мая заявил председатель правления госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов в интервью РБК.
В нынешних реалиях ВЭБ не планирует запрашивать дополнительные средства из Фонда национального благосостояния, а хочет сосредоточиться на других формах привлечения инвестиций.
«Будем вести переговоры с Минфином, но наш запрос такой: надо использовать деньги иностранных партнеров, российского рынка, приглашать к участию в инвестировании граждан, подумать, в каких формах это можно сделать», — сказал Шувалов.
Проект ООО «Русхимальянс» является крупнейшим заемщиком ВЭБа. Он принадлежит в долях 50 на 50 дочке газовой монополии ООО «Газпром инвест РГК» и АО «Русгаздобыча». Последним владеет ООО «НГГ», на
Ранее замминистра финансов Андрей Иванов говорил о возможности выделить на строительство комплекса в Усть-Луге деньги из Фонда национального благосостояния, позже его начальник Антон Силуанов не стал отрицать, что такая идея имеет право на жизнь. Однако чиновники говорили, что сначала надо определиться со стоимостью проекта.
В октябре 2019 года выяснилось, что строить газохимический комплекс будет китайская инжиниринговая компания CNCECС. По информации китайских источников, стоимость проекта оценивается в 900 млрд рублей. Уже понятно, что речь идет о возведении вблизи порта Усть-Луга огромного даже по мировым меркам производственного кластера, способного переработать 45 млрд куб. м газа в год и произвести более 19 млрд куб. м метана, 13 млн т СПГ, более 2,2 млн т сжиженных углеводородных газов и около 4 млн т этана.