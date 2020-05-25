Для строительства крупного газохимического комплекса под Петербургом могут привлечь деньги граждан

Одним из вариантов финансирования газохимического комплекса в Усть-Луге (ООО «Русхимальянс») может стать привлечение средств граждан с помощью создания фондов коллективных инвестиций. Об этом 25 мая заявил председатель правления госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов в интервью РБК.



В нынешних реалиях ВЭБ не планирует запрашивать дополнительные средства из Фонда национального благосостояния, а хочет сосредоточиться на других формах привлечения инвестиций.

«Будем вести переговоры с Минфином, но наш запрос такой: надо использовать деньги иностранных партнеров, российского рынка, приглашать к участию в инвестировании граждан, подумать, в каких формах это можно сделать», — сказал Шувалов.