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08.06.2020 19:16
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«Газпром» подписал договоры для строительства газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге за 900 млрд рублей

«Газпром» подписал ряд коммерческих договоров для строительства комплекса переработки этансодержащего газа в Усть-Луге. Информация об этом появилась на официальном сайте компании 8 июня.

Так, 20-летние коммерческие договоры заключены с выступающим оператором проекта ООО «РусХимАльянс». Согласно подписанным документам, в течение 20 лет с месторождений «Газпрома» ему будет поставляться этансодержащий природный газ в объеме 45 миллиардов кубометров в год. Газ, оставшийся после переработки и производства СПГ, отправится в газотранспортную систему «Газпрома» в объеме около 18 миллиардов кубометров в год.

В свою очередь, «РусХимАльянс» заключил договоры с «Балтийским химическим комплексом» и АО «НИПИГАЗ» (Группа СИБУР). Первый был подписан на тот же срок и предусматривает поставку этановой фракции для дальнейшей переработки на технологически связанном с интегрированным комплексом газохимическом предприятии. Второй контракт предполагает полный цикл строительства объектов газопереработки и общезаводского хозяйства комплекса.

Комплекс переработки этансодержащего газа в Усть-Луге включает интегрированный комплекс по переработке и сжижению природного газа, а также газохимический комплекс, следует из информации на сайте «Газпрома». О его строительстве стало известно прошлой осенью, им займется китайская инжиниринговая компания CNCECС. Стоимость проекта оценивается в 900 млрд рублей. При этом одним из вариантов финансирования может стать привлечение средств граждан с помощью создания фондов коллективных инвестиций.

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Комментарии (7)

Kohomada
Ну а чего вы граждане? Вас как нагибали так и продолжают. Кто то своих на три поколения вперёд обеспечит. Ваши же деды 1917 устроили. Радуйтесь!
Агроном аэродрома
Сжиженный природный касс продавать невыгодно, говорили они... :)))
yar_5e4cc335310b6
Газификация страны, как понимаю, так Газпром и не интересует. Все на продажу геям и прочим нехорошим западным ......
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