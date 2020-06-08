«Газпром» подписал договоры для строительства газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге за 900 млрд рублей

Так, 20-летние коммерческие договоры заключены с выступающим оператором проекта ООО «РусХимАльянс». Согласно подписанным документам, в течение 20 лет с месторождений «Газпрома» ему будет поставляться этансодержащий природный газ в объеме 45 миллиардов кубометров в год. Газ, оставшийся после переработки и производства СПГ, отправится в газотранспортную систему «Газпрома» в объеме около 18 миллиардов кубометров в год.

«Газпром» подписал ряд коммерческих договоров для строительства комплекса переработки этансодержащего газа в Усть-Луге. Информация об этом появилась на официальном сайте компании 8 июня.

В свою очередь, «РусХимАльянс» заключил договоры с «Балтийским химическим комплексом» и АО «НИПИГАЗ» (Группа СИБУР). Первый был подписан на тот же срок и предусматривает поставку этановой фракции для дальнейшей переработки на технологически связанном с интегрированным комплексом газохимическом предприятии. Второй контракт предполагает полный цикл строительства объектов газопереработки и общезаводского хозяйства комплекса.



Комплекс переработки этансодержащего газа в Усть-Луге включает интегрированный комплекс по переработке и сжижению природного газа, а также газохимический комплекс, следует из информации на сайте «Газпрома». О его строительстве стало известно прошлой осенью, им займется китайская инжиниринговая компания CNCECС. Стоимость проекта оценивается в 900 млрд рублей. При этом одним из вариантов финансирования может стать привлечение средств граждан с помощью создания фондов коллективных инвестиций.

