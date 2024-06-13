Трое сотрудников НТВ тяжело ранены в Горловке

Корреспондент службы информации НТВ Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников телекомпании получили тяжелые ранения в Никитовском районе Горловки 13 июня. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

По его словам, посёлок Гольмовский подвергся обстрелу, и находившиеся там журналисты пострадали «во время выполнения профессиональных обязанностей». Все трое доставлены в больницу Горловки.

За сутки 12 июня в Горловке, по данным Приходько, было девять обстрелов, один человек погиб. С 24 февраля 2022 года погибли 160 человек, пострадали 700.