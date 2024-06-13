В Финляндии три ребенка на электросамокате оказались под колесами автомобиля

В финском городе Вантаа автомобиль Mercedes-Benz въехал в трех 12-летних детей — они передвигались на одном электросамокате. Об этом в четверг, 13 июня, сообщает издание Iltalehti.



Два ребенка получили легкие травмы, но один госпитализированный скончался уже в больнице. Очевидцы рассказали журналистам, что под колесами автомобиля оказалась зажата девочка.



«Полиция продолжит предварительное расследование дела допросами. Поскольку в деле участвуют дети, допросы требуют большой деликатности ввиду серьезности дела», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

