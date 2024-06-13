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    В Финляндии три ребенка на электросамокате оказались под колесами автомобиля

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    В финском городе Вантаа автомобиль Mercedes-Benz въехал в трех 12-летних детей — они передвигались на одном электросамокате. Об этом в четверг, 13 июня, сообщает издание Iltalehti.

    Два ребенка получили легкие травмы, но один госпитализированный скончался уже в больнице. Очевидцы рассказали журналистам, что под колесами автомобиля оказалась зажата девочка.

    «Полиция продолжит предварительное расследование дела допросами. Поскольку в деле участвуют дети, допросы требуют большой деликатности ввиду серьезности дела», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

    ДТП произошло накануне на улице Рааппавуорентие в районе Мююрмяки. Скорая помощь приехала через несколько минут, рассказывают очевидцы.

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