    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, с-з

    761мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.02eur95.74

    «Бывает же так в природе». Главный синоптик Петербурга — о днях-близнецах и о новом потеплении

    3601
    1 комментарий

    Интересные погодные особенности последних двух дней отметил главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале 13 июня. Он сравнил 11 и 12 июня, они оказались близнецами.

    «Вроде разные дни по прогнозу: сухо во вторник и кратковременные дожди в среду, которые на самом деле и наблюдались, но метеорологические параметры в итоге совершенно одинаковые», — пишет Колесов.

    Совпали и число часов солнечного сияния (более 10), и три основных температурных показателя. Максимальная температура оба дня составляла 20,6 градуса в центре города. Минимальная была 12,6 и 12,7, средняя — 16,8 и 16,7. «Бывает же так в природе», — удивляется Колесов.

    Хотя стало прохладнее, но на общем фоне июньской температуры это почти не отразилось. Благодаря очень тёплому началу месяца средняя температура за прошедшие 12 дней всё ещё превышает норму — сейчас на 3,7 градуса.

    «А впереди снова потепление, которое наступит на следующей неделе, так что пока июнь остается довольно теплым. Итоги декады не подводил, так как выделить нечего, всё стандартно», — отмечает Колесов.

    Что касается предстоящих нескольких дней, погода ожидается «очень хорошая». Она почти не будет меняться до воскресенья, в субботу начнёт влиять антициклон, продолжится повышение атмосферного давления. В городе и области местами вероятны кратковременные дожди, ветер — слабый, а фон дневной температуры — около 20 градусов.

    «Так что и загораем, и воздухом свежим дышим», — резюмирует синоптик.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погодыАлександр Колесов
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close