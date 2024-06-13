«Бывает же так в природе». Главный синоптик Петербурга — о днях-близнецах и о новом потеплении

Интересные погодные особенности последних двух дней отметил главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале 13 июня. Он сравнил 11 и 12 июня, они оказались близнецами.
«Вроде разные дни по прогнозу: сухо во вторник и кратковременные дожди в среду, которые на самом деле и наблюдались, но метеорологические параметры в итоге совершенно одинаковые», — пишет Колесов.
Совпали и число часов солнечного сияния (более 10), и три основных температурных показателя. Максимальная температура оба дня составляла 20,6 градуса в центре города. Минимальная была 12,6 и 12,7, средняя — 16,8 и 16,7. «Бывает же так в природе», — удивляется Колесов.
Хотя стало прохладнее, но на общем фоне июньской температуры это почти не отразилось. Благодаря очень тёплому началу месяца средняя температура за прошедшие 12 дней всё ещё превышает норму — сейчас на 3,7 градуса.
«А впереди снова потепление, которое наступит на следующей неделе, так что пока июнь остается довольно теплым. Итоги декады не подводил, так как выделить нечего, всё стандартно», — отмечает Колесов.
Что касается предстоящих нескольких дней, погода ожидается «очень хорошая». Она почти не будет меняться до воскресенья, в субботу начнёт влиять антициклон, продолжится повышение атмосферного давления. В городе и области местами вероятны кратковременные дожди, ветер — слабый, а фон дневной температуры — около 20 градусов.
«Так что и загораем, и воздухом свежим дышим», — резюмирует синоптик.