«Бывает же так в природе». Главный синоптик Петербурга — о днях-близнецах и о новом потеплении

Интересные погодные особенности последних двух дней отметил главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале 13 июня. Он сравнил 11 и 12 июня, они оказались близнецами.



«Вроде разные дни по прогнозу: сухо во вторник и кратковременные дожди в среду, которые на самом деле и наблюдались, но метеорологические параметры в итоге совершенно одинаковые», — пишет Колесов.



Совпали и число часов солнечного сияния (более 10), и три основных температурных показателя. Максимальная температура оба дня составляла 20,6 градуса в центре города. Минимальная была 12,6 и 12,7, средняя — 16,8 и 16,7. «Бывает же так в природе», — удивляется Колесов.

