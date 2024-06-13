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    Суд оштрафовал Александра Невзорова* за непредоставление отчетов

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    6 комментариев

    Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности журналиста Александра Невзорова. Ему вменятся правонарушение, соответствующее ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга 13 июня, Невзоров, имеющий статус иноагента, не предоставил в установленные сроки отчеты по формам № ОИА003, ОИА007 и ОИА001. Журналисту назначено наказание в виде штрафа в 40 000 рублей.

    В список иноагентов Невзоров попал еще в 2023 году, и с тех пор ему уже второй раз вменяют административное нарушение по указанной статье.

    Также Александра Невзорова штрафовали за отсутствие маркировки материалов.

    *Признан Минюстом иностранным агентом в 2022 году.

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    Комментарии 6

    Инкогнито202113 Июн 2024 в 13:01
    :))))
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