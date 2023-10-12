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    Осужденного иноагента Невзорова* снова оштрафовали в Петербурге

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    Приморский районный суд Петербурга оштрафовал публициста Александра Невзорова за нарушение порядка деятельности, который налагает на него наложенный в России статус иностранного агента.

    Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга 12 октября, Невзорова привлекли к ответственности по второй части статьи 19.34 КоАП. Согласно материалам, он проигнорировал необходимость предоставить отчёты. От иноагента с порядковым номером 373 их ждали до 15 января.

    Суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей.

    Минюст внёс Невзорова в список иноагентов в апреле прошлого года — в это время публицист был уже за пределами России. Денежные санкции в Петербурге за нарушение соответствующего закона на него налагают не впервые.

    В феврале 2023 года Невзорова заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии.

    *Признан Минюстом физлицом-иноагентом.

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