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    Александра Невзорова* заочно приговорили к 8 годам колонии

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    83 комментария

    Басманный суд Москвы 1 февраля заочно приговорил журналиста Александра Невзорова* (признан иноагентом) к 8 годам заключения за фейки о ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

    Срок заключения начнется с момента задержания Александра Невзорова в России либо его экстрадиции на территорию страны, сообщает пресс-служба Басманного суда.

    Кроме заключения, Невзорова лишат права заниматься администрированием сайтов в Интернете на 4 года.

    Накануне гособвинитель попросил заочно приговорить уехавшего из России телеведущего к 9 годам колонии общего режима. До этого он был заочно арестован. Слушания проходили без обвиняемого и его адвокатов. Невзорова* в суде представлял назначенный государством защитник.

    Уголовное дело о фейках про российскую армию было возбуждено в марте. По версии следствия, с 9 марта по 30 мая журналист из-за границы размещал в запрещенных соцсетях, а также в Telegram и YouTube публикации и видеоролики про роддом в Мариуполе и Бучу.

    *Признан Минюстом физлицом-иноагентом.

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    Комментарии 83

    Pilat01 Фев 2023 в 12:47
    ЦИПсО рвало за Невзорова
    А-ха-ха-ХА
    Что то не слышал ваших воплей когда в незалежной людей кидали на нары за другие взгляды.
    Ах да....это же другое!
    +1−0
    27463145701 Фев 2023 в 12:47
    Это покруче ГУЛАГа уже будет... Как и 12 лет за костер у военкомата... Интересно, путина будут смешивать с го., в., ном после его смерти как Сталина?
    +0−0
    Эрик_01 Фев 2023 в 12:45
    Басманное правосудие...
    +0−0
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