Александра Невзорова* заочно приговорили к 8 годам колонии

Басманный суд Москвы 1 февраля заочно приговорил журналиста Александра Невзорова* (признан иноагентом) к 8 годам заключения за фейки о ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Срок заключения начнется с момента задержания Александра Невзорова в России либо его экстрадиции на территорию страны, сообщает пресс-служба Басманного суда.
Кроме заключения, Невзорова лишат права заниматься администрированием сайтов в Интернете на 4 года.
Накануне гособвинитель попросил заочно приговорить уехавшего из России телеведущего к 9 годам колонии общего режима. До этого он был заочно арестован. Слушания проходили без обвиняемого и его адвокатов. Невзорова* в суде представлял назначенный государством защитник.
Уголовное дело о фейках про российскую армию было возбуждено в марте. По версии следствия, с 9 марта по 30 мая журналист из-за границы размещал в запрещенных соцсетях, а также в Telegram и YouTube публикации и видеоролики про роддом в Мариуполе и Бучу.
*Признан Минюстом физлицом-иноагентом.