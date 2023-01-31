Прокуратура просит заочно посадить Александра Невзорова* на 9 лет

Прокурор попросил суд заочно приговорить журналиста и телеведущего Александра Невзорова* (признан иностранным агентом) к 9 годам лишения свободы. Об этом 31 января сообщает РИА Новости.



«Прошу признать Невзорова виновным... и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет колонии общего режима», — сказал он. Кроме того, прокурор попросил суд запретить Невзорову четыре года администрировать сайты и иные ресурсы.



Слушания в Басманном суде проходят без обвиняемого. Функции адвоката выполняет защитник по назначению.



В мае прошлого года Невзоров был заочно арестован. Уголовное дело о фейках было возбуждено в марте. По версии следствия, с 9 марта по 30 мая журналист из-за границы размещал в запрещенных соцсетях, а также в Telegram и YouTube публикации и видеоролики про роддом в Мариуполе и Бучу.

