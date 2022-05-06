Публицист Невзоров* арестован на два месяца. Считать начнут после задержания

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство об аресте угодившего в список иностранных агентов Александра Невзорова. Под стражу петербургский журналист и публицист заключён заочно.

Об избрании меры пресечения 6 мая сообщает пресс-служба суда. Невзорову также заочно предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ (207.3 УК), он объявлен в международный розыск.

«Названная мера пресечения избрана на 2 месяца с момента его задержания на территории РФ или с момента его экстрадиции на территорию РФ», — уточняют в Басманном суде.