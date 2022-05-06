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    Публицист Невзоров* арестован на два месяца. Считать начнут после задержания

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    22 комментария

    Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство об аресте угодившего в список иностранных агентов Александра Невзорова. Под стражу петербургский журналист и публицист заключён заочно.

    Об избрании меры пресечения 6 мая сообщает пресс-служба суда. Невзорову также заочно предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ (207.3 УК), он объявлен в международный розыск.

    «Названная мера пресечения избрана на 2 месяца с момента его задержания на территории РФ или с момента его экстрадиции на территорию РФ», — уточняют в Басманном суде.

    Уголовное дело в отношении журналиста Следственный комитет возбудил в марте. В то время Невзоров, предположительно, находился в Израиле. Месяцем позже Минюст внёс его в список СМИ-иноагентов.

    *Минюст признал физлицом-иноагентом.

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    Комментарии (22)

    266179257
    Невзоров больше 30-и лет был журналистом. И сейчас как-нибудь...
    vfhbr
    Помните ту мудрость, что было написана на кольце царя Соломона. «Проходит все, пройдет и это». Надо только уметь ждать.
    RichiS
    Смешно)
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