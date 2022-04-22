Минюст внёс в реестр иноагентов Венедиктова* и Невзорова*

Министерство юстиции России 22 апреля внесло в реестр СМИ-иноагентов журналиста Алексея Венедиктова* и Сергея Пархоменко*, а также публициста Александра Невзорова*.
Также статус иноагентов получили публицист Владимир Кара-Мурза* и оппозиционер Леонид Волков*.
В марте следователи возбудили уголовное дело в отношении публициста Александра Невзорова. Ему вменяют п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ).
Деяния, предусмотренные ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, наказываются штрафом в размере от 3 до 5 млн рублей либо принудительными работами на срок до 5 лет, а самая суровая мера — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
*Минюст признал физлицом-иноагентом