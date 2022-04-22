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    Минюст внёс в реестр иноагентов Венедиктова* и Невзорова*

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    23 комментария

    Министерство юстиции России 22 апреля внесло в реестр СМИ-иноагентов журналиста Алексея Венедиктова* и Сергея Пархоменко*, а также публициста Александра Невзорова*.

    Также статус иноагентов получили публицист Владимир Кара-Мурза* и оппозиционер Леонид Волков*.

    В марте следователи возбудили уголовное дело в отношении публициста Александра Невзорова. Ему вменяют п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ).

    Деяния, предусмотренные ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, наказываются штрафом в размере от 3 до 5 млн рублей либо принудительными работами на срок до 5 лет, а самая суровая мера — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

    *Минюст признал физлицом-иноагентом

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    Комментарии (23)

    any_5e4cfc41eb9fb
    Удавку ещё немножко подзатянули
    AndrewBarsik
    Интересно - если выяснится, что Конашенков говорил неправду, его привлекут к ответственности за "фейки"? Вот один парень с Кавказа уже анонсировал нам взятие городов под своим личным командованием. Города не взяты, а он на свободе. Парадокс!
    Савва Морозов
    был у самострельщика номер, а теперь - ...
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