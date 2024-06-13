Генерал Шамарин не признает вину в получении взятки в 36 миллионов рублей

Заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин не признает вину в получении взятки в 36 миллионов рублей. Об этом 13 июня сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката генерала Игоря Дюкина.

«Вину по предъявленным обвинениям он не признает», — сказал Дюкин. Четыре свидетеля дали признательные показания по уголовному делу Шамарина.

«В уголовном деле есть свидетельские показания четырех лиц, которые осуждены за мошенничество. Они дали признательные показания», — уточнил адвокат Игорь Дюкин.

Генерал-лейтенанта Вадима Шамарина подозревают в получении взятки в особо крупном размере. О его задержании стало известно утром 23 мая. Тогда у генерала прошел обыск.