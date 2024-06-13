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    Генерал Шамарин не признает вину в получении взятки в 36 миллионов рублей

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    Заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин не признает вину в получении взятки в 36 миллионов рублей. Об этом 13 июня сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката генерала Игоря Дюкина.

    «Вину по предъявленным обвинениям он не признает», — сказал Дюкин. Четыре свидетеля дали признательные показания по уголовному делу Шамарина.

    «В уголовном деле есть свидетельские показания четырех лиц, которые осуждены за мошенничество. Они дали признательные показания», — уточнил адвокат Игорь Дюкин.

    Генерал-лейтенанта Вадима Шамарина подозревают в получении взятки в особо крупном размере. О его задержании стало известно утром 23 мая. Тогда у генерала прошел обыск.

    В период с апреля 2016-го по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера <...> Елены Гришиной в размере 36 млн рублей за увеличение объема поставляемой продукции <...> и общее покровительство, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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