СК ищет признаки двух статей УК РФ в падении ребенка и матери из окна в центре Петербурга

Следственные органы ГСУ СК РФ организовали проверку по статьям о доведении до самоубийства и оставлении в опасности после падения ребенка и матери на Миллионной. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 июня.



Правоохранительные органы выясняют, как женщина и ее трехлетний сын оказались под окнами дома в самом центре города. По одной из версий, ребенок играл на подоконнике и в попытке достать игрушку упал с третьего этажа на нижний балкон. Мать, увидев это, якобы бросилась за ним. Версия с москитной сеткой не устояла.

