Для Петербурга закупают еще трамваев и троллейбусов на 1,5 млрд рублей

«Горэлектротранс» объявил две закупки подвижного состава. Это 20 троллейбусов и 4 трамвая.



Оба аукциона объявлены 13 июня. Стартовая цена по троллейбусам — 864,2 млн рублей, окончательно поставка должна состояться к декабрю, речь идет о машинах с увеличенным автономным ходом.



О характеристиках трамваев можно судить по расчету начальной цены, которая составляет 715 млн: это четыре трехсекционных вагона с двумя кабинами каждый.



Напомним, одновременно «Пассажиравтотранс» уже во второй раз пытается купить 102 автобуса особо большого класса за 3,8 млрд рублей. Ранее стало известно, что в 2024 году в Петербург запланирована поставка свыше 500 автобусов и 100 электробусов, 41 троллейбуса, 136 трамваев, а также 10 поездов «Балтиец» для метро.



Инновационный подвижной состав в Петербурге недавно представляли в ходе «ТранспортФеста», там были образцы, которые уже работают в городе и которые могут в нем появиться. Подробнее — читайте на «Фонтанке».