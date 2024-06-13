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    Для Петербурга закупают еще трамваев и троллейбусов на 1,5 млрд рублей

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    «Горэлектротранс» объявил две закупки подвижного состава. Это 20 троллейбусов и 4 трамвая.

    Оба аукциона объявлены 13 июня. Стартовая цена по троллейбусам — 864,2 млн рублей, окончательно поставка должна состояться к декабрю, речь идет о машинах с увеличенным автономным ходом.

    О характеристиках трамваев можно судить по расчету начальной цены, которая составляет 715 млн: это четыре трехсекционных вагона с двумя кабинами каждый.

    Напомним, одновременно «Пассажиравтотранс» уже во второй раз пытается купить 102 автобуса особо большого класса за 3,8 млрд рублей. Ранее стало известно, что в 2024 году в Петербург запланирована поставка свыше 500 автобусов и 100 электробусов, 41 троллейбуса, 136 трамваев, а также 10 поездов «Балтиец» для метро.

    Инновационный подвижной состав в Петербурге недавно представляли в ходе «ТранспортФеста», там были образцы, которые уже работают в городе и которые могут в нем появиться. Подробнее — читайте на «Фонтанке».

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