В Петербурге рассказали, сколько подвижного состава для общественного транспорта купят в 2024 году

В 2024 году в Петербурге собираются закупить более 500 автобусов и 136 трамваев. Об этом Смольный заявил 15 апреля.



По сообщению пресс-службы, цифры обсуждали на рабочем совещании у губернатора, посвященном исполнению программы «Развитие транспортной системы Санкт Петербурга в 2023 году». За минувший год приобрели 112 вагонов метро «Балтиец», 548 автобусов для «Пассажиравтотранса», 105 трамваев и 179 троллейбусов.

В текущем году предполагается закупить свыше 500 автобусов для ПАТ и 100 электробусов для нового парка, 136 трамваев, 41 троллейбус. Кроме того, по лизингу должны поставить еще 10 составов метро «Балтиец» (то есть 80 вагонов), сейчас на красной линии их работает 20.