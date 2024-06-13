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    В Петербурге школьница шесть лет молчала об изнасиловании. Задержан отчим

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    Разговор с дочерью помог жительнице Петербурга узнать, что она строила семью с возможным педофилом. Слова девочки проверяют сотрудники правоохранительных органов.

    34-летняя продавец из Красносельского района обратилась в полицию с заявлением о преступлении против половой неприкосновенности ребёнка накануне вечером, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 июня. Поспешить в отдел заставил шокирующий рассказ дочери-школьницы.

    13-летняя девочка призналась, что через пару месяцев после своего седьмого дня рождения была изнасилована отчимом. По её словам, гражданский супруг матери совершал насилие на протяжении следующих пяти лет — до осени 2022 года.

    Минувшей ночью оперативники уголовного розыска задержали 46-летнего петербуржца. Пока он получил протокол о мелком хулиганстве. Решение о возбуждении уголовного дела будет принимать Следственный комитет.

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