Горсуд Петербурга подтвердил решение райсуда об изъятии квартиры экс-замглавы Всеволожского района Ленобласти

Петербургский городской суд подтвердил решение Смольнинского райсуда об изъятии у экс-замглавы администрации Всеволожского района Ленобласти Сергея Полякова квартиры. Теперь недвижимость будет в собственности государства.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти 13 июня, Поляков купил квартиру и машину за 13 миллионов рублей в 2021 году. Однако откуда у чиновника средства на такую крупную покупку — неизвестно. Он не подтвердил законность своих доходов. Теперь квартира стоимостью 6 миллионов рублей арестована. Решение суда вступило в силу.
Ранее «Фонтанка» рассказала, что бывшего замглавы администрации Мурино ждет суд. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.