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    Горсуд Петербурга подтвердил решение райсуда об изъятии квартиры экс-замглавы Всеволожского района Ленобласти

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    Петербургский городской суд подтвердил решение Смольнинского райсуда об изъятии у экс-замглавы администрации Всеволожского района Ленобласти Сергея Полякова квартиры. Теперь недвижимость будет в собственности государства.

    Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти 13 июня, Поляков купил квартиру и машину за 13 миллионов рублей в 2021 году. Однако откуда у чиновника средства на такую крупную покупку — неизвестно. Он не подтвердил законность своих доходов. Теперь квартира стоимостью 6 миллионов рублей арестована. Решение суда вступило в силу.

    Ранее «Фонтанка» рассказала, что бывшего замглавы администрации Мурино ждет суд. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

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