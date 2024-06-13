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    Первоклассник попал в реанимацию, упав с трансформаторной будки на Дальневосточном

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    Первоклассник из Невского района Петербурга оказался на больничной койке в первый месяц школьных каникул. Он покорял трёхметровую высоту.

    Бригада скорой доставила восьмилетнего пациента в детскую больницу имени Филатова накануне, стало известно «Фонтанке» 13 июня. Врачи оценили состояние мальчика как тяжёлое и поместили его в реанимацию.

    По словам родных, ребёнок пострадал в результате несчастного случая. Утром на прогулке со старшими сёстрами он забрался на трансформаторную будку на Дальневосточном проспекте. По предварительным данным, мальчик не удержался на высоте и упал с трёх метров.

    Ребёнок воспитывается в полной семье, которая раньше не привлекала внимания сотрудников правоохранительных органов. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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