Первоклассник попал в реанимацию, упав с трансформаторной будки на Дальневосточном

Первоклассник из Невского района Петербурга оказался на больничной койке в первый месяц школьных каникул. Он покорял трёхметровую высоту.
Бригада скорой доставила восьмилетнего пациента в детскую больницу имени Филатова накануне, стало известно «Фонтанке» 13 июня. Врачи оценили состояние мальчика как тяжёлое и поместили его в реанимацию.
По словам родных, ребёнок пострадал в результате несчастного случая. Утром на прогулке со старшими сёстрами он забрался на трансформаторную будку на Дальневосточном проспекте. По предварительным данным, мальчик не удержался на высоте и упал с трёх метров.
Ребёнок воспитывается в полной семье, которая раньше не привлекала внимания сотрудников правоохранительных органов. Все обстоятельства случившегося выясняются.