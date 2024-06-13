Солиста группы «Порнофильмы» оштрафовали за дискредитацию армии

Столичный суд оценил высказывания признанного иноагентом вокалиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова* в 50 тысяч рублей.
Штраф Котлярову 13 июня назначен постановлением Тверского районного суда Москвы. Как сообщается на сайте суда, музыкант признан виновным в публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооружённых Сил России.
Протокол по первой части статьи 20.3.3 КоАП в отношении Котлярова был составлен с подачи депутата Госдумы Андрея Альшевских, услышавшего крамольное в интервью, которое вокалист дал в августе прошлого года.
«Мимо ушей можно пропустить многое, но никому не позволим дискредитировать нашу армию», — заявлял депутат.
Владимир Котляров уехал из России после начала спецоперации. В сентябре 2023 года Минюст РФ внёс его в реестр иностранных агентов, отметив, что музыкант открыто выступал в поддержку Украины.
*Признан в России иностранным агентом.