«Коммерсантъ»: Алексей Дюмин может получить в свое ведение два управления измененной структуры АП

После реформы администрации президента Алексей Дюмин может получить в введение два управления. Об этом 13 июня сообщает «Коммерсантъ».

Два указа, касающиеся реформы администрации президента, Владимир Путин подписал 12 июня. Теперь в госоргане появятся новые управления: по вопросам формирования и деятельности Госсовета и управление по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса, по государственной политике в гуманитарной сфере, а также по вопросам национальной морской политики.