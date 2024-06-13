«Коммерсантъ»: Алексей Дюмин может получить в свое ведение два управления измененной структуры АП

После реформы администрации президента Алексей Дюмин может получить в введение два управления. Об этом 13 июня сообщает «Коммерсантъ».
Два указа, касающиеся реформы администрации президента, Владимир Путин подписал 12 июня. Теперь в госоргане появятся новые управления: по вопросам формирования и деятельности Госсовета и управление по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса, по государственной политике в гуманитарной сфере, а также по вопросам национальной морской политики.
Заниматься вопросами Госсовета и оборонно-промышленного комплекса будет помощник президента Алексей Дюмин, гуманитарная сфера попадёт под управление Владимира Мединского, а вопросы кораблестроения будет курировать Николай Патрушев.
Кроме того, в администрации президента упразднили управление по обеспечению деятельности Госсовета. Часть его функционала примет на себя новое управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Его главой станет бывший руководитель ликвидированного управления Александр Харичев.