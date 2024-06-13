Жёлтую «Хонду» за долги. Петербургский алиментщик продал мотоцикл, арестованный судебными приставами

В Кронштадтском районе утвердили обвинительный акт в отношении 28-летнего петербуржца. Городская прокуратура сообщила, что его будут судить по статьям 157 и 312 УК РФ за неуплату алиментов на своего малолетнего сына, а также за продажу имущества, арестованного судебными приставами.



По версии ведомства, в период с ноября 2023 года по февраль 2024 года мужчина не уплачивал алименты на своего малолетнего сына. В собственности алиментщика находился жёлтый мотоцикл «Хонда», который судебные приставы арестовали в апреле 2023 года. Как уточнили нам в пресс-службе прокуратуры, мужчина на тот момент уже находился в поле зрения судебных приставов как фигурант исполнительного производства.