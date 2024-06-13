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    Жёлтую «Хонду» за долги. Петербургский алиментщик продал мотоцикл, арестованный судебными приставами

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    В Кронштадтском районе утвердили обвинительный акт в отношении 28-летнего петербуржца. Городская прокуратура сообщила, что его будут судить по статьям 157 и 312 УК РФ за неуплату алиментов на своего малолетнего сына, а также за продажу имущества, арестованного судебными приставами.

    По версии ведомства, в период с ноября 2023 года по февраль 2024 года мужчина не уплачивал алименты на своего малолетнего сына. В собственности алиментщика находился жёлтый мотоцикл «Хонда», который судебные приставы арестовали в апреле 2023 года. Как уточнили нам в пресс-службе прокуратуры, мужчина на тот момент уже находился в поле зрения судебных приставов как фигурант исполнительного производства.

    Ответственным за хранение мотоцикла был назначен сам неплательщик. Его заранее предупредили об уголовной ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу арестованного имущества, однако это не помогло. Через 2 дня после ареста мужчина продал мотоцикл. А деньги были списаны судебными приставами в счёт погашения долгов.

    В результате прокуратура утвердила обвинительное заключение по двум статьям. Уголовное дело будет рассматривать Кронштадтский районный суд.

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