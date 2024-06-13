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    Половина мест — всё. На фестиваль «Пиратская гавань» зарегистрировалось полторы тысячи участников

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Регистрация на фестиваль сапсерфинга «Пиратская гавань», который состоится в Выборге 6 июля 2024 года, продолжается. В нем собирается принять участие уже полторы тысячи человек. Всего карнавал сможет принять до трех тысяч участников — торопитесь присоединиться!

    Фестиваль тематический, суть прекрасно отражает название: мы ждем на него отважных витальеров (так называют пиратов Балтийского моря) и рыцарей вместе с досками. Участники спустят их на воду и пройдут по трассе в акватории гавани у средневекового Выборгского замка.

    Само собой, на карнавале будут конкурсы. Из обладателей лучших пиратских костюмов (историческая подлинность не имеет большого значения) мы выберем Командора и Королеву фестиваля, а также наградим обладателей самых ярких и креативных образов в номинациях «Лучший костюм» и «Лучшее оформление сапа».

    Победители получат ценные призы. Как всегда, всё, что от вас нужно — ваш креатив. В прошлом году Командором фестиваля, например, признали Александра Жукова, который отправился в плавание на собственной «Черной жемчужине».

    Регистрация еще открыта! Участие бесплатное, но нужно обязательно зарегистрироваться, чтобы получить QR-код: его вы обменяете на стартовый номер, выход на воду без которого невозможен.

    Фестиваль «Пиратская гавань» проводится в Выборге второй год подряд. Организатор — городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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