Брокеры после санкций начали объявлять о валютных ограничениях

После введения американских санкций против Мосбиржи брокеры стали объявлять о введении ограничений на ввод, вывод и продажу иностранной валюты, пишут 13 июня «Ведомости».
Первые подобные сообщения стали появляться еще вечером 12 июня. В публикации перечисляются брокеры Райффайзенбанка, БКС, «Финам», «Т-инвестиции» (ранее «Тинькофф инвестиции»), Сбербанка. Представитель Мосбиржи прокомментировал, что в случае наличия на брокерском счете иностранной валюты клиент должен обратиться к своему брокеру для получения разъяснений по обслуживанию.
США 12 июня ввели блокирующие санкции против самой Мосбиржи и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). Выданы лицензии на сворачивание операций с ними до 13 августа 2024 года. Сразу после этого объявления Мосбиржа сообщила об остановке торгов долларом и евро, затем стало известно и о приостановке торгов гонконгским долларом. Утро 13 июня рублевый индекс Мосбиржи, акции Сбербанка, ВТБ, Мосбиржи, РТС начали с падения.
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