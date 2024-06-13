ЦПКиО ввел ограничение для велосипедистов. Шоссейники — под запретом

На Елагином острове ввели ограничения для велосипедистов. Об этом сообщили в телеграм-канале ЦПКиО имени Кирова 13 июня.



Если вы решите поехать по парку на велосипеде, то скорость не должна превышать 10 км/ч. При этом кататься можно только по асфальтовым дорожкам. Запрещены спортивные тренировки на велосипедах, а также проход на остров с шоссейным велосипедом.



«Гости острова предпочитают разные сценарии прогулок, но все сходятся в одном: парк на Елагином острове — место для комфортного и безопасного отдыха», — отметили в парке.

