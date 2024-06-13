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    Скончался лётчик-космонавт Вячеслав Зудов — участник единственной нештатной посадки советского космического корабля

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    Ушел из жизни летчик-космонавт Советского Союза Вячеслав Зудов. Об этом 13 июня сообщает «Роскосмос». Герой СССР скончался накануне.

    Космическая экспедиция Вячеслава Зудова в качестве командира «Союза-23» началась 14 октября 1976 года. Проститься с космонавтом можно будет 14 июня в 13:00 на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны РФ в Мытищах.

    Этот двухсуточный космический полет оказался весьма драматичным. Из-за отказа системы сближения и стыковки «Игла» стыковка со станцией «Салют-5» не состоялась. Не менее опасной была и посадка «Родона-1» (позывной космонавта).

    Это была первая и единственная нештатная посадка советского пилотируемого космического корабля «Союз-23» в озеро Тенгиз в Казахстане. В условиях холодной погоды, ночи, снегопада, отсутствия связи с поисково-спасательной службой, истощённого ресурса системы жизнеобеспечения космонавты Рождественский и Зудов находились в спускаемом аппарате около 12 часов. Из-за технических проблем не отстрелился основной парашют, ткань пропиталась водой, пошла ко дну и перевернула «Союз-23». Операция по спасению космонавтов длилась несколько часов.

    За проявленные мужество и героизм Вячеслав Зудов награжден медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и орденом Ленина. Космонавт имеет звание «Почётный строитель Байконура». В 2011 году В.Д. Зудову была вручена медаль «За заслуги в освоении космоса».

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