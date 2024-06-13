Скончался лётчик-космонавт Вячеслав Зудов — участник единственной нештатной посадки советского космического корабля

Ушел из жизни летчик-космонавт Советского Союза Вячеслав Зудов. Об этом 13 июня сообщает «Роскосмос». Герой СССР скончался накануне.



Космическая экспедиция Вячеслава Зудова в качестве командира «Союза-23» началась 14 октября 1976 года. Проститься с космонавтом можно будет 14 июня в 13:00 на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны РФ в Мытищах.

Этот двухсуточный космический полет оказался весьма драматичным. Из-за отказа системы сближения и стыковки «Игла» стыковка со станцией «Салют-5» не состоялась. Не менее опасной была и посадка «Родона-1» (позывной космонавта).