Резкое торможение автомобиля оставило Средний проспект В. О. без троллейбусов

Троллейбус попал в ДТП на Васильевском острове в Петербурге утром 13 июня. Из-за аварии пришлось менять трассы двум маршрутам, а водителям автобусов — поманеврировать.
В 10:54 на Среднем проспекте В. О., у перекрестка с 28–29-й линией В. О., столкнулись троллейбус и легковой автомобиль Hyundai. За ними скопилась очередь из троллейбусов и трамваев, а водителям автобусов и других автомобилей пришлось объезжать аварию по трамвайным путям, рассказал «Фонтанке» очевидец.
Как уточнили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», ДТП случилось в 10:54. Попутный автомобиль резко затормозил перед троллейбусом, и у водителя электротранспорта не было возможности уйти от столкновения, рассказали на предприятии.
Люди в ДТП не пострадали. Троллейбусное движение временно отведено: маршруты № 10 и № 11 следуют через Биржевой и Тучков мосты. Трамвайное движение осуществляется в штатном режиме.