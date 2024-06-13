    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, с-з

    761мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.02eur95.74

    Камера сняла, как подросток на самокате въехал в электромобиль в Петергофе

    692
    1 комментарий

    Женщина на электромобиле и юный пользователь кикшеринга не увидели друг друга во дворах Петродворцового района Петербурга. Их столкновение попало на видео.

    Судя по записи, оказавшейся в распоряжении «Фонтанки» 13 июня, накануне вечером на Петергофской улице 16-летний девятиклассник катался на самокатах в компании приятелей. Подросток ехал вдоль торца здания и не заметил выезжающий из-за дома Nissan Leaf, за рулём которого сидела 43-летняя местная жительница.

    «Фонтанка.ру»

    Пострадавшего увезли в больницу с открытым переломом ноги. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что состояние школьника оценивается как среднетяжёлое. Полиция проверяет обстоятельства случившегося.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    Alex00013 Июн 2024 в 13:38
    Кросавчег
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close