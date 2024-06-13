Камера сняла, как подросток на самокате въехал в электромобиль в Петергофе

Женщина на электромобиле и юный пользователь кикшеринга не увидели друг друга во дворах Петродворцового района Петербурга. Их столкновение попало на видео.



Судя по записи, оказавшейся в распоряжении «Фонтанки» 13 июня, накануне вечером на Петергофской улице 16-летний девятиклассник катался на самокатах в компании приятелей. Подросток ехал вдоль торца здания и не заметил выезжающий из-за дома Nissan Leaf, за рулём которого сидела 43-летняя местная жительница.