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    Жёсткий перелом. Электромобиль во дворах Петергофа сбил школьника на электросамокате

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    Серьезное ДТП с ребенком произошло в Петергофе (Петродворцовый район Петербурга). Подробности стали известны «Фонтанке» 13 июня.

    42-летняя местная жительница на электромобиле Nissan Leaf сбила 15-летнего школьника во дворе дома 9/2 по улице Петергофская 11 июня около 18:20. Девятиклассник ехал на кикшеринговом электросамокате, был без родителей. Юношу доставили в детскую городскую больницу №1 в состоянии средней тяжести, у него открытый перелом большеберцовой кости со смещением отломков.

    Про женщину-водителя известно, что в этом году она ни разу не привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД.

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