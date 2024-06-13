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    Пенсии, соцвыплаты, ипотеки. Преступная группировка обманула Соцфонд России на 1 млрд рублей

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    Сотрудники ФСБ и МВД поймали аферистов, которые обманули Соцфонд России и регионального оператора ипотечного жилищного кредитования Ингушетии более чем на 1 миллиард рублей. Мошенники работали на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

    Как сообщает пресс-служба ФСБ России 13 июня, преступники подделывали свидетельства о рождении и смерти, оформленные в странах Европы. По ним аферисты получали пенсии и социальные выплаты. Кроме того, члены банды оформляли фейковые ипотечные договоры, которые якобы заключены между коммерческими организациями и региональным оператором жилищного кредитования Республики Ингушетии. Деньги, которые в дальнейшем поступали на счет оператора жилищного кредитования, обналичивались.

    Мошенников задержали в Ингушетии и Северной Осетии. В их домах и местах работы провели обыски. Участникам преступной группировки уже избрали меру пресечения.

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