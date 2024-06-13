    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, с-з

    761мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.02eur95.74

    Минэкономразвития предложило изменить визовую политику в России

    3365
    7 комментариев

    В Минэкономразвития предложили ввести многократные визы в Россию и возможность оформлять документ по прибытии в страну, а также изменить их сроки и стоимость. Об этом в ходе российского туристического форума «Путешествуй!» рассказал заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

    По словам Вахрукова, введение многократных виз в Россию может положительно сказаться на турпотоке. В ведомстве предлагают сделать такие визы со сроком действия 15 месяцев или 2 года, передает 13 июня РИА Новости.

    Помимо этого, в министерстве предлагают рассмотреть возможность оформления виз уже по прибытии в Россию. «Во многих странах он (такой механизм. — Прим. ред.) уже реализован. Не для всех, для отдельных стран, которые являются для нас целевыми», — цитирует Вахрукова ТАСС.

    Еще одним важным решением он назвал снятие запрета на одностороннее упрощение визовых требований. Таким образом, Россия сможет в одностороннем порядке сделать безвизовый въезд для отдельных стран.

    Кроме того, министерство обсуждает с другими ведомствами возможность снижения стоимости туристических виз в Россию, увеличение срока пребывания в стране и срока действия единой электронной визы. По части сроков предлагают ориентироваться на сезонность и время отпусков в целевых странах, передает «Интерфакс».

    «Например, для Китая и Ближнего Востока это разные периоды, когда будет максимально востребован туризм в России. Если это китайский Новый год, то январь-февраль, для Ближнего Востока — декабрь, июль, август», — отметил Вахруков.

    По его словам, сейчас интерес иностранных туристов к России устойчиво растет. Так, в 2023 году количество туристических поездок в РФ составило 4 миллиона, увеличившись более чем на 20%.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МинэкономразвитияВизыТуризм
    ЛАЙК2
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close