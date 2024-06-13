Минэкономразвития предложило изменить визовую политику в России

В Минэкономразвития предложили ввести многократные визы в Россию и возможность оформлять документ по прибытии в страну, а также изменить их сроки и стоимость. Об этом в ходе российского туристического форума «Путешествуй!» рассказал заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.
По словам Вахрукова, введение многократных виз в Россию может положительно сказаться на турпотоке. В ведомстве предлагают сделать такие визы со сроком действия 15 месяцев или 2 года, передает 13 июня РИА Новости.
Помимо этого, в министерстве предлагают рассмотреть возможность оформления виз уже по прибытии в Россию. «Во многих странах он (такой механизм. — Прим. ред.) уже реализован. Не для всех, для отдельных стран, которые являются для нас целевыми», — цитирует Вахрукова ТАСС.
Еще одним важным решением он назвал снятие запрета на одностороннее упрощение визовых требований. Таким образом, Россия сможет в одностороннем порядке сделать безвизовый въезд для отдельных стран.
Кроме того, министерство обсуждает с другими ведомствами возможность снижения стоимости туристических виз в Россию, увеличение срока пребывания в стране и срока действия единой электронной визы. По части сроков предлагают ориентироваться на сезонность и время отпусков в целевых странах, передает «Интерфакс».
«Например, для Китая и Ближнего Востока это разные периоды, когда будет максимально востребован туризм в России. Если это китайский Новый год, то январь-февраль, для Ближнего Востока — декабрь, июль, август», — отметил Вахруков.
По его словам, сейчас интерес иностранных туристов к России устойчиво растет. Так, в 2023 году количество туристических поездок в РФ составило 4 миллиона, увеличившись более чем на 20%.