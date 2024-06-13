Минэкономразвития предложило изменить визовую политику в России

В Минэкономразвития предложили ввести многократные визы в Россию и возможность оформлять документ по прибытии в страну, а также изменить их сроки и стоимость. Об этом в ходе российского туристического форума «Путешествуй!» рассказал заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.



По словам Вахрукова, введение многократных виз в Россию может положительно сказаться на турпотоке. В ведомстве предлагают сделать такие визы со сроком действия 15 месяцев или 2 года, передает 13 июня РИА Новости.

Помимо этого, в министерстве предлагают рассмотреть возможность оформления виз уже по прибытии в Россию. «Во многих странах он (такой механизм. — Прим. ред.) уже реализован. Не для всех, для отдельных стран, которые являются для нас целевыми», — цитирует Вахрукова ТАСС.