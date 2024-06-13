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    «Фрунзенскую» собираются сносить в сентябре. Запрет трогать здание пока не влияет на реконструкцию

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    Запрет демонтировать вестибюль станции метро «Фрунзенская» пока не остановил работы. Там ставят забор и снимают оборудование.

    Работы по демонтажу здания условиями договора предусмотрены в сентябре, рассказали «Фонтанке» в комтрансе. «Решение об их старте или приостановке будет принято по результатам рассмотрения вопроса о «Фрунзенской» на очередном заседании комиссии КГИОП, которое запланировано на конец июня».

    «Фонтанка» рассказывала об этой коллизии: уже после начала работ по реконструкции в КГИОП поступило заявление о включении вестибюля 1961 года постройки в список объектов культурного наследия. Теперь комитет должен организовать работу по установлению историко-культурной ценности здания, на это дается максимум 90 дней. До принятия итогового решения любые демонтажные работы запрещены.


    «В настоящее время подрядчик в рамках договора производит работы по установке ограждения в соответствии с выданным ордером ГАТИ и демонтажу оборудования внутри станции, подлежащего замене на новое. Работы проводятся в соответствии с действующим законодательством», — добавили в комитете.

    Станцию метро «Фрунзенская» закрыли на реконструкцию с 1 июня (как и «Удельную» на ремонт), изменив схему движения наземного транспорта. Первый этап реконструкции закончится к 1 июня 2027 года, и тогда же станцию откроют для пассажиров. Второй этап потребует еще 26 месяцев. Нынешний вестибюль был построен в 1961 году по типовому проекту А. С. Гецкина и В. П. Шуваловой, как и «Электросила» с «Парком Победы». Вместо него появится семиэтажное здание с пятью наземными этажами, в котором, помимо станции, разместят единый диспетчерский центр метрополитена.

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