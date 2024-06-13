«Фрунзенскую» собираются сносить в сентябре. Запрет трогать здание пока не влияет на реконструкцию

Запрет демонтировать вестибюль станции метро «Фрунзенская» пока не остановил работы. Там ставят забор и снимают оборудование.
Работы по демонтажу здания условиями договора предусмотрены в сентябре, рассказали «Фонтанке» в комтрансе. «Решение об их старте или приостановке будет принято по результатам рассмотрения вопроса о «Фрунзенской» на очередном заседании комиссии КГИОП, которое запланировано на конец июня».
«Фонтанка» рассказывала об этой коллизии: уже после начала работ по реконструкции в КГИОП поступило заявление о включении вестибюля 1961 года постройки в список объектов культурного наследия. Теперь комитет должен организовать работу по установлению историко-культурной ценности здания, на это дается максимум 90 дней. До принятия итогового решения любые демонтажные работы запрещены.
«В настоящее время подрядчик в рамках договора производит работы по установке ограждения в соответствии с выданным ордером ГАТИ и демонтажу оборудования внутри станции, подлежащего замене на новое. Работы проводятся в соответствии с действующим законодательством», — добавили в комитете.