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    «Ъ»: ситуация со звонками от мошенников заметно изменилась

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    В нынешнем году заметно изменилась ситуация с числом телефонных звонков от мошенников, которые пропускают операторы связи. Об этом пишет 13 июня «Коммерсантъ».

    В 2023 году до граждан доходило порядка 75 тысяч вызовов в сутки. А за первые пять месяцев этого года — около 20–30 тысяч. Операторы признают, что показатели удалось снизить за счет подключения к системе «Антифрод», и уточняют, что большая часть трафика идет через мессенджеры, хотя Роскомнадзор планирует подключить их только к 2029 году.

    Роскомнадзор рассматривает возможность блокировки телефонных звонков, поступающих из-за границы, по умолчанию, писали «Известия». По задумке Роскомнадзора, абонент сможет выбирать: принимать или не принимать заграничные звонки — «оградить себя от всех вызовов из других стран или же общаться с живущими за границей абонентами из списка контактов».

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