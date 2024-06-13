Петербургский предприниматель не заплатил налоги за ввоз автобусов из Финляндии. Дело уже передано в суд

Карельская таможня сообщила о завершении расследования уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей при ввозе автобусов, зарегистрированных в Финляндии. Дело петербургского предпринимателя уже рассматривается в суде.



По версии ведомства, в 2022 году россиянин продал бизнесмену из Санкт-Петербурга два автобуса Scania, которые иностранная компания использовала для перевозки пассажиров. В рамках международной перевозки их ввезли на территорию РФ. Однако участники сделки скрыли её от сотрудников таможни с целью не платить налоги. Общая сумма ущерба составила 6 млн рублей.

