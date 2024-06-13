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    Петербургский предприниматель не заплатил налоги за ввоз автобусов из Финляндии. Дело уже передано в суд

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    Карельская таможня сообщила о завершении расследования уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей при ввозе автобусов, зарегистрированных в Финляндии. Дело петербургского предпринимателя уже рассматривается в суде.

    По версии ведомства, в 2022 году россиянин продал бизнесмену из Санкт-Петербурга два автобуса Scania, которые иностранная компания использовала для перевозки пассажиров. В рамках международной перевозки их ввезли на территорию РФ. Однако участники сделки скрыли её от сотрудников таможни с целью не платить налоги. Общая сумма ущерба составила 6 млн рублей.

    Затем автобусы были зарегистрированы в ГИБДД по подложным документам и использовались для транспортировки пассажиров на территории РФ. В итоге, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, один из автобусов был изъят, а второй по сей день находится в розыске.

    По факту данного преступления заведено уголовное дело по 1 части статьи 194 УК РФ. Суд уже принял его к рассмотрению. По данной статье петербургскому предпринимателю может грозить до двух лет лишения свободы.

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