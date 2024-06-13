Подросток попытался переехать дорогу на велосипеде в Петербурге и оказался в больнице

Встреча иностранца на автомобиле и юного велосипедиста на дороге в Выборгском районе Петербурга закончилась больницей для одного и отделом полиции для другого. ДТП случилось глубокой ночью 12 июня не на пешеходном переходе.



В 1:45 среды у дома 99 по Большому Сампсониевскому проспекту 27-летний гражданин Узбекистана на автомобиле KIA сбил 17-летнего юношу, который переезжал дорогу на велосипеде вне пешеходного перехода, сообщает 13 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате подросток получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.