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    Подросток попытался переехать дорогу на велосипеде в Петербурге и оказался в больнице

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    Встреча иностранца на автомобиле и юного велосипедиста на дороге в Выборгском районе Петербурга закончилась больницей для одного и отделом полиции для другого. ДТП случилось глубокой ночью 12 июня не на пешеходном переходе.

    В 1:45 среды у дома 99 по Большому Сампсониевскому проспекту 27-летний гражданин Узбекистана на автомобиле KIA сбил 17-летнего юношу, который переезжал дорогу на велосипеде вне пешеходного перехода, сообщает 13 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате подросток получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.

    Как стало известно «Фонтанке», водителя автомобиля после ДТП доставили в полицию и составили на него административный протокол по статье 18.8 КоАП РФ — за нарушение правил пребывания в России. Он оказался без регистрации: сроки документов истекли около недели назад. За нарушения ПДД мужчина в последние полтора года привлекался два раза. Автомобиль принадлежит жителю Ленобласти.

    По факту ДТП полиция ведет проверку.

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