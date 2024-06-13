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    Райффайзен Банк перестает начислять проценты по накопительным счетам

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    Райффайзен Банк с 1 июля прекращает начислять проценты по накопительным счетам. Об этом 13 июня говорится в сообщении кредитной организации.

    Проценты за июнь обладателям счетов выплатят 30 июня по действующим ставкам согласно тарифам. Деньгами с накопительных счетов можно будет распоряжаться как обычно.

    Ранее банк перестал открывать новые накопительные счета. Эта опция недоступна с 1 июня. При этом сообщалось, что открытые до этого момента счета продолжат действовать как обычно.

    Райффайзен Банк принадлежит австрийской группе Raiffeisen Bank International, которая с 2022 года находится в процессе ухода из России. В связи с этим на протяжении двух лет банк постепенно сворачивает деятельность в стране. Окончательное решение о способе ухода Raiffeisen пока не принято.

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    Комментарии 7

    28242180513 Июн 2024 в 14:21
    Р-банк
    +3−1
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