Райффайзен Банк перестает начислять проценты по накопительным счетам

Райффайзен Банк с 1 июля прекращает начислять проценты по накопительным счетам. Об этом 13 июня говорится в сообщении кредитной организации.



Проценты за июнь обладателям счетов выплатят 30 июня по действующим ставкам согласно тарифам. Деньгами с накопительных счетов можно будет распоряжаться как обычно.

Ранее банк перестал открывать новые накопительные счета. Эта опция недоступна с 1 июня. При этом сообщалось, что открытые до этого момента счета продолжат действовать как обычно.

Райффайзен Банк принадлежит австрийской группе Raiffeisen Bank International, которая с 2022 года находится в процессе ухода из России. В связи с этим на протяжении двух лет банк постепенно сворачивает деятельность в стране. Окончательное решение о способе ухода Raiffeisen пока не принято.