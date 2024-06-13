Без трусов, но в солнечных очках. Искатель секса измучил посетительниц парка Екатерингоф

Неадекватный гражданин, теребящий в руках свой половой орган, смутил посетительниц парка Екатерингоф в Адмиралтейском районе Петербурга. Женщины пожаловались на развратника в полицию.
Как стало известно «Фонтанке» 13 июня, мужчина среднего возраста бегал по парку накануне вечером. На нем были только майка и солнечные очки. Встречным дамам он предлагал интим, для наглядности демонстрируя «инструмент». В итоге сотрудники полиции задержали эксгибициониста и получили от потерпевших несколько заявлений. По предварительным данным, любителю публичного онанизма храбрости добавили запрещенные вещества.
Проводится проверка.